С 1 января 2019 года в Узбекистане вместо налога на потребление бензина, дизельного топлива и газа вводится акцизный налог, уплачиваемый при реализации конечному потребителю бензина, дизтоплива и газа, следует из закона от 24 декабря.

Постановлением президента от 26 декабря определены следующие ставки акцизных налогов:

Наименование товара (реализуемый конечному потребителю) Налоговая ставка бензин 285 сумов за 1 литр / 378480 сумов за 1 тонну дизельное топливо 285 сумов за 1 литр / 346275 сумов за 1 тонну

сжиженный газ 285 сумов за 1 литр / 540645 сумов за 1 тонну

сжатый газ 360 сумов за 1 куб. м.



При реализации бензина, дизельного топлива и сжиженного газа через автозаправочные станции, акцизный налог исчисляется из расчета за 1 литр, а в остальных случаях из расчета за 1 тонну.

Вводимый акциз выше предыдущего налога на 55 сумов, однако, исходя из вышеуказанного, Минфин считает, что нет оснований для резкого повышения цен на сжиженный и сжатый газ на автомобильных газовых заправках.

Министерство финансов вновь сообщило, что примет соответствующие меры в отношении газовых заправок, если будут выявлены факты необоснованного повышения цен.