С 1 января 2019 года в Узбекистане вместо налога на потребление бензина, дизельного топлива и газа вводится акцизный налог, уплачиваемый при реализации конечному потребителю бензина, дизтоплива и газа, следует из закона от 24 декабря.
Постановлением президента от 26 декабря определены следующие ставки акцизных налогов:
|Наименование товара (реализуемый конечному потребителю)
|Налоговая ставка
|бензин
|285 сумов за 1 литр / 378480 сумов за 1 тонну
|дизельное топливо
|285 сумов за 1 литр / 346275 сумов за 1 тонну
|сжиженный газ
|285 сумов за 1 литр / 540645 сумов за 1 тонну
|сжатый газ
|360 сумов за 1 куб. м.
При реализации бензина, дизельного топлива и сжиженного газа через автозаправочные станции, акцизный налог исчисляется из расчета за 1 литр, а в остальных случаях из расчета за 1 тонну.
Вводимый акциз выше предыдущего налога на 55 сумов, однако, исходя из вышеуказанного, Минфин считает, что нет оснований для резкого повышения цен на сжиженный и сжатый газ на автомобильных газовых заправках.
Министерство финансов вновь сообщило, что примет соответствующие меры в отношении газовых заправок, если будут выявлены факты необоснованного повышения цен.