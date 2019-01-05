Иностранные граждане 109 стран могут получить вид на жительство в Узбекистане при приобретения недвижимого имущества. Нововведение утверждено указом президента Шавката Мирзиёева «О дополнительных мерах по ускоренному развитию туризма в Республике Узбекистан».
Право на получение вида на жительство предоставляется при приобретении недвижимости:
- в Ташкенте и Ташкентской области на сумму в эквиваленте не менее 400 тысяч долларов США;
- в Самаркандской, Бухарской, Наманганской, Андижанской, Ферганской и Хорезмской областях — не менее 200 тысяч долларов;
- в Каракалпакстане и других областях Узбекистана — не менее 100 тысяч долларов.
Перечень стран, граждане которых имеют право получать вид на жительство в Узбекистане при условии приобретения недвижимого имущества
- Австралия
- Австрия
- Азербайджан
- Алжир
- Антигуа и Барбуда
- Египет
- Аргентина
- Барбадос
- Белиз
- Венесуэла
- Ватикан
- Люксембург
- Венгрия
- Уругвай
- Бруней-Даруссалам
- Израиль
- Гренада
- Греция
- Грузия
- Шри-Ланка
- Доминиканская Республика
- Ирландия
- Исландия
- Италия
- Канада
- Кыргызстан
- Китай
- Андорра
- Лихтенштейн
- Монако
- Гайана
- Бельгия
- Бутан
- Дания
- Испания
- Марокко
- Нидерланды
- Норвегия
- Таиланд
- Швеция
- Латвия
- Ливан
- Литва
- Малайзия
- Мальдивы
- Мексика
- Монголия
- Новая Зеландия
- Объединенные Арабские Эмираты
- Португалия
- Албания
- Болгария
- Босния и Герцеговина
- Беларусь
- Гватемала
- Гондурас
- Индия
- Индонезия
- Казахстан
- Республика Кипр
- Колумбия
- Республика Корея
- Коста-Рика
- Маврикий
- Македония
- Мальта
- Молдова
- Науру
- Палау
- Панама
- Перу
- Польша
- Сан-Марино
- Сейшельские Острова
- Сербия
- Сингапур
- Словения
- Суринам
- Таджикистан
- Тринидад и Тобаго
- Фиджи
- Филиппины
- Хорватия
- Чили
- Эквадор
- Россия
- Румыния
- Сент-Винсент и Гренадины
- Сент-Люсия
- Словация
- Багамские Острова
- Содружество Доминики
- Великобритания
- Соединенные Штаты Америки
- Вьетнам
- Тунис
- Турция
- Украина
- Бразилия
- Германия
- Сент-Китс и Невис
- Финляндия
- Франция
- Черногория
- Чехия
- Швейцария
- Эстония
- Ямайка
- Япония