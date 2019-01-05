Иностранные граждане 109 стран могут получить вид на жительство в Узбекистане при приобретения недвижимого имущества. Нововведение утверждено указом президента Шавката Мирзиёева «О дополнительных мерах по ускоренному развитию туризма в Республике Узбекистан».

Право на получение вида на жительство предоставляется при приобретении недвижимости:

  • в Ташкенте и Ташкентской области на сумму в эквиваленте не менее 400 тысяч долларов США;
  • в Самаркандской, Бухарской, Наманганской, Андижанской, Ферганской и Хорезмской областях — не менее 200 тысяч долларов;
  • в Каракалпакстане и других областях Узбекистана — не менее 100 тысяч долларов.

Перечень стран, граждане которых имеют право получать вид на жительство в Узбекистане при условии приобретения недвижимого имущества

  1. Австралия
  2. Австрия
  3. Азербайджан
  4. Алжир
  5. Антигуа и Барбуда
  6. Египет
  7. Аргентина
  8. Барбадос
  9. Белиз
  10. Венесуэла
  11. Ватикан
  12. Люксембург
  13. Венгрия
  14. Уругвай
  15. Бруней-Даруссалам
  16. Израиль
  17. Гренада
  18. Греция
  19. Грузия
  20. Шри-Ланка
  21. Доминиканская Республика
  22. Ирландия
  23. Исландия
  24. Италия
  25. Канада
  26. Кыргызстан
  27. Китай
  28. Андорра
  29. Лихтенштейн
  30. Монако
  31. Гайана
  32. Бельгия
  33. Бутан
  34. Дания
  35. Испания
  36. Марокко
  37. Нидерланды
  38. Норвегия
  39. Таиланд
  40. Швеция
  41. Латвия
  42. Ливан
  43. Литва
  44. Малайзия
  45. Мальдивы
  46. Мексика
  47. Монголия
  48. Новая Зеландия
  49. Объединенные Арабские Эмираты
  50. Португалия
  51. Албания
  52. Болгария
  53. Босния и Герцеговина
  54. Беларусь
  55. Гватемала
  56. Гондурас
  57. Индия
  58. Индонезия
  59. Казахстан
  60. Республика Кипр
  61. Колумбия
  62. Республика Корея
  63. Коста-Рика
  64. Маврикий
  65. Македония
  66. Мальта
  67. Молдова
  68. Науру
  69. Палау
  70. Панама
  71. Перу
  72. Польша
  73. Сан-Марино
  74. Сейшельские Острова
  75. Сербия
  76. Сингапур
  77. Словения
  78. Суринам
  79. Таджикистан
  80. Тринидад и Тобаго
  81. Фиджи
  82. Филиппины
  83. Хорватия
  84. Чили
  85. Эквадор
  86. Россия
  87. Румыния
  88. Сент-Винсент и Гренадины
  89. Сент-Люсия
  90. Словация
  91. Багамские Острова
  92. Содружество Доминики
  93. Великобритания
  94. Соединенные Штаты Америки
  95. Вьетнам
  96. Тунис
  97. Турция
  98. Украина
  99. Бразилия
  100. Германия
  101. Сент-Китс и Невис
  102. Финляндия
  103. Франция
  104. Черногория
  105. Чехия
  106. Швейцария
  107. Эстония
  108. Ямайка
  109. Япония