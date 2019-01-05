Иностранные граждане 109 стран могут получить вид на жительство в Узбекистане при приобретения недвижимого имущества. Нововведение утверждено указом президента Шавката Мирзиёева «О дополнительных мерах по ускоренному развитию туризма в Республике Узбекистан».

Право на получение вида на жительство предоставляется при приобретении недвижимости:

в Ташкенте и Ташкентской области на сумму в эквиваленте не менее 400 тысяч долларов США;

в Самаркандской, Бухарской, Наманганской, Андижанской, Ферганской и Хорезмской областях — не менее 200 тысяч долларов;

в Каракалпакстане и других областях Узбекистана — не менее 100 тысяч долларов.

Перечень стран, граждане которых имеют право получать вид на жительство в Узбекистане при условии приобретения недвижимого имущества