Общая Silk visa Узбекистана и Казахстана может быть запущена в феврале 2019 года, заявил в ходе пресс-конференции в четверг исполняющий обязанности первого заместителя председателя Государственного комитета по туризму Улугбек Касимходжаев.

Он также сообщил, что проект Silk visa прошел все согласования в ведомствах двух стран, «остались только технические детали плюс согласование оборудования».

Улугбек Касымходжаев отметил, что к совместной визе проявляют интерес Кыргызстан и Таджикистан, Туркменистан же пока обдумывает перспективу.

По словам представителя Госкомтуризма, Казахстан также предлагает подключить к этому проекту Азербайджан и Турцию.

В июне председатель комитета по международным отношениям, обороне и безопасности сената Казахстана Дарига Назарбаева предложила Узбекистану создать азиатский вариант шенгенской визы Silk visa для совместного привлечения иностранных туристов.

Соглашения о взаимном признании визовых режимов странами Шелкового пути Узбекистан и Казахстан подписали в середине ноября.