Президент Узбекистана постановлением утвердил программу мер по совершенствованию деятельности Фонда «Эл-юрт умиди» по подготовке специалистов за рубежом и диалогу с соотечественниками при Кабинете Министров.

Согласно документу, конкурсный отбор кандидатов для подготовки, повышения квалификации и стажировки кадров за рубежом за счет средств фонда осуществляется на основе целевых заказов министерств и ведомств по направлениям образования, науки и научных исследований, здравоохранения и государственного управления.

Прогнозная численность кадров, направляемых на обучение по программам подготовки, повышения квалификации и стажировки кадров за счет стипендий фонда в 2019—2021 годах, — не менее 4000 мест с выделением не менее 20% от общего количества мест на стипендии фонда для обучения в магистратуре и докторантуре.

Попечительский совет фонда может объявлять дополнительные конкурсные отборы по направлениям стипендий фонда и принимать решения по выделению стипендий фонда гражданам Узбекистана, самостоятельно поступившим в магистратуру или докторантуру зарубежных образовательных учреждений и научных центров, входящих в 500 лучших в мире или в 200 лучших в мире по выбранному предмету учреждений в рейтинге международно признанных организаций.

Планируется ввести практику включения в инвестиционные соглашения от имени Узбекистана обязательств инвесторов по финансированию подготовки, повышения квалификации и стажировки кадров за рубежом для организаций, являющихся объектами их инвестиций, в том числе путем обучения по образовательным программам фонда.

До 1 марта будут разработаны специальные программы обучения иностранным языкам кандидатов на получение стипендии фонда, особенно в регионах республики, а с 1 апреля — организованы целевые курсы обучения английскому, немецкому и французскому языкам.

Фонд реконструкции и развития выделит в 2019 году средства в размере 3 млн долларов для финансирования подготовки, повышения квалификации и стажировки кадров за рубежом по программам фонда «Эл-юрт умиди».