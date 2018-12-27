Кабинет Министров Узбекистана постановлением от 26 декабря утвердил Положение о порядке и критериях оценки результатов службы государственной службы безопасности дорожного движения (ГСБДД) МВД, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Министерства юстиции.
Помимо порядка и критериев оценки, документ определяет применение по отношению к сотрудникам дорожно-патрульной службы (ДПС) мер экономического воздействия в виде денежного удержания и вознаграждения.
Работа сотрудника ДПС оценивается ежеквартально. Если она признана неудовлетворительной, то применяется единовременное денежное удержание в размере до 50% от их должностного оклада, за эффективную работу — вознаграждение до 50% от оклада.
Это не является мерой дисциплинарного взыскания или поощрения и применяется вне зависимости от наличия у сотрудника действующего дисциплинарного взыскания.
Решения о денежном удержании и вознаграждении принимает комиссия по оценке деятельности сотрудников по обеспечению безопасности дорожного движения ДПС на закрепленных секторах, создаваемая в МВД Каракалпакстана, управлениях внутренних дел областей и ГУВД Ташкента.
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* Применяется в отношении сотрудников ДПС, несущих службу в Каракалпакстане и областях (кроме Ташкентской области).
** Применяется в отношении сотрудников ДПС в Ташкенте и Ташкентской области.