Кабинет Министров Узбекистана постановлением от 26 декабря утвердил Положение о порядке и критериях оценки результатов службы государственной службы безопасности дорожного движения (ГСБДД) МВД, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Министерства юстиции.

Помимо порядка и критериев оценки, документ определяет применение по отношению к сотрудникам дорожно-патрульной службы (ДПС) мер экономического воздействия в виде денежного удержания и вознаграждения.

Работа сотрудника ДПС оценивается ежеквартально. Если она признана неудовлетворительной, то применяется единовременное денежное удержание в размере до 50% от их должностного оклада, за эффективную работу — вознаграждение до 50% от оклада.

Это не является мерой дисциплинарного взыскания или поощрения и применяется вне зависимости от наличия у сотрудника действующего дисциплинарного взыскания.

Решения о денежном удержании и вознаграждении принимает комиссия по оценке деятельности сотрудников по обеспечению безопасности дорожного движения ДПС на закрепленных секторах, создаваемая в МВД Каракалпакстана, управлениях внутренних дел областей и ГУВД Ташкента.

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* Применяется в отношении сотрудников ДПС, несущих службу в Каракалпакстане и областях (кроме Ташкентской области).

** Применяется в отношении сотрудников ДПС в Ташкенте и Ташкентской области.