Объем чистых золотовалютных резервов Узбекистана на 1 декабря составил 25,29 млрд долларов, понизившись за месяц на 425 млн долларов, сообщила пресс-служба Центрального банка.

Валовые золотовалютные резервы по итогам ноября насчитывают 25,98 млрд долларов, из которых валютные активы — 11,01 млрд долларов (-830 млн долларов за месяц), монетарное золото — 14,96 млрд долларов (+318 млн долларов за месяц).

Отметим, что объем чистых золотовалютных резервов достиг наименьшего значения за 11 месяцев. Центробанк связывает это со снижением цены золота с 1296,5 до 1220,45 долларов за тройскую унцию. Расчетное влияние на снижение составило 823,2 млн долларов.