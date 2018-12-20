Акционерный инновационный коммерческий банк «Ипак Йули» будучи верным традициям, всегда стремится предлагать своим клиентам современные банковские продукты. С ростом конкуренции банки делают упор на клиентоориентированность: установление с клиентами долгосрочных контактов, основанных на доверии и высоком уровне сервиса.

На данном этапе развития банковского рынка «Ипак Йули» в своей продуктовой политике делает упор на четыре основных направления, которые в будущем будут определять высокую конкурентоспособность: мультиканальность, дистанционность, круглосуточность, автоматизированность.

В эпоху глобальной цифровизации, когда интернет, смартфон и социальные сети заняли ключевую позицию в жизни людей, компании активно внедряют информационно-коммуникационные технологии. Они позволяют клиентам легко и быстро получать услуги удаленно, так как наличие хорошо функционирующего программного обеспечения (мобильное приложение, веб-приложение, Telegram-бот) дает весомое конкурентное преимущество.





«Изучив предложения наших клиентов, их потребности, а также передовой опыт зарубежных стран, нами был пересмотрен подход к мобильному банкингу, а также к его функциональности, дизайну и удобству использования. С 19 декабря команда банка „Ипак Йули“ официально объявила о начале ввода на рынок мобильного приложения Ipak Yo‘li Mobile для физических лиц в новом формате. Этот продукт дает нам возможность повысить лояльность клиентов и их удовлетворенность банковским сервисом», — пояснил Улугбек Таваккалов, начальник департамента розничного бизнеса банка «Ипак Йули».

Решения, которые реализованы в новом мобильном приложении:

Автоплатеж: регулярные семейные платежи (услуги детского сада, шахматного кружка, домашнего интернета, кабельного телевидения), перевод в «Избранное» и настройки периодичности оплаты (каждую неделю, каждый месяц). Push-уведомления: клиентам банка, выезжающим за рубеж теперь не обязательно иметь международный роуминг, чтобы получать SMS-уведомления о транзакциях, так как информация приходит посредством Push-уведомлений. Банк на карте: поиск ближайшего банкомата и банковского офиса не займет больше нескольких секунд. На карте будет проложен маршрут к ближайшей точке обслуживания. Обратный звонок: клиенту не обязательно звонить, он может заказать обратный звонок или написать сообщение с приложением скриншотов своей проблемы или вопроса. Это значительно упрощает коммуникацию с банком. Платежи с любой карты и счета: к платежным сервисам добавлена возможность оплаты с мобильного кошелька, карт чужих банков, погашения кредитов с любых карт. Услуга «Экспресс-платеж»: возможность передать деньги знакомому, который есть в телефонной книге, без внесения данных карты получателя. Оплата счетов юридических лиц: возможность оплаты на счета юридических лиц как аналог платежного поручения и многое другое.





«В новом мобильном приложении Ipak Yo’li Mobile меня привлекли минимализм, удобный шрифт и иконки. Также я получаю детальную информацию о моих операциях, причем не только карточных. По сравнению с другими приложениями, данное дает мне преимущество пользоваться всеми существующими банковскими услугами в режиме 24/7, не выходя из дома. Это очень удобно и экономит кучу времени», — говорит Антон Александров, клиент банка «Ипак Йули», принимавший участие в тестировании мобильного приложения Ipak Yo’li Mobile.

Также в ближайшем будущем мобильное приложение Ipak Yo’li Mobile будет пополняться функциями, новыми для узбекского рынка. Банк продолжит активно развивать каналы продаж, строить мультиканальное обслуживание физических лиц и направит все усилия на развитие клиентоориентированности.

Чтобы скачать мобильное приложение, нужно перейти по ссылке, затем ввести свой логин, сбросив прежний пароль.

В связи с вводом в эксплуатацию нового мобильного приложения прежнее прекратит свое функционирование к концу декабря.

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