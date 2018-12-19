АК «Узбектелеком», выполняя поручение президента Узбекистана, реализовала проекты по модернизации телекоммуникационных сетей и расширению внешнего канала. В связи с этим с 1 декабря UZTELECOM ввел новые гарантированные безлимитные тарифные планы для физических и юридических лиц.
Впервые в Узбекистане безлимитный интернет с гарантированной скоростью 2 Мбит/с стал стоить 88 тысяч сумов в месяц. Это более чем в два раза дешевле существующего аналогичного тарифного плана (ранее схожий тариф стоил 200 тысяч сумов).
Кроме этого, теперь в тарифных планах нет приставки «До», что говорит о гарантии скорости по выбранному тарифному плану. Теперь 2 Мбит/с равен 2 Мбит/с.
UZTELECOM выполняет свои обещания по повышению скорости и снижению стоимости трафика для абонентов, которые выбирают компанию своим провайдером интернета. Так, не только вводятся новые, но и обновляются все существующие тарифные планы.
По существующим обновленным тарифным планам скорость интернета в среднем возросла в два раза, а лимит трафика на наиболее доступных тарифах увеличен в два и три раза.
Цель UZTELECOM: скорость без ограничений, гарантия и доступная цена.
Сайт: uztelecom.uz
На правах рекламы.
Red Moon
осталось провести оптоволокно в регионы и будет супер
Ulugbek Tagaliev
Ну предположим не 1 декабря а с 1января. Вы бы перед публикаций проверяли предоставленную вам информацию. В личным кабинете пользователя четко сказано что тариф работает с 1января. Проверяйте информауию, а не просто перепечатывайте прессрелизы