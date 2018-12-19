АК «Узбектелеком», выполняя поручение президента Узбекистана, реализовала проекты по модернизации телекоммуникационных сетей и расширению внешнего канала. В связи с этим с 1 декабря UZTELECOM ввел новые гарантированные безлимитные тарифные планы для физических и юридических лиц.

Впервые в Узбекистане безлимитный интернет с гарантированной скоростью 2 Мбит/с стал стоить 88 тысяч сумов в месяц. Это более чем в два раза дешевле существующего аналогичного тарифного плана (ранее схожий тариф стоил 200 тысяч сумов).

Кроме этого, теперь в тарифных планах нет приставки «До», что говорит о гарантии скорости по выбранному тарифному плану. Теперь 2 Мбит/с равен 2 Мбит/с.





UZTELECOM выполняет свои обещания по повышению скорости и снижению стоимости трафика для абонентов, которые выбирают компанию своим провайдером интернета. Так, не только вводятся новые, но и обновляются все существующие тарифные планы.

По существующим обновленным тарифным планам скорость интернета в среднем возросла в два раза, а лимит трафика на наиболее доступных тарифах увеличен в два и три раза.

Цель UZTELECOM: скорость без ограничений, гарантия и доступная цена.

Сайт: uztelecom.uz

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