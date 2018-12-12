Председатель правления «Узбекэнерго» Улугбек Мустафоев, начальник департамента Министерства энергетики России Алексей Кирьяков и представитель компании «Интер РАО ЕЭС» Сергей Переведенцев встретились в Ташкенте, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе «Узбекэнерго».

Стороны обсудили вопросы модернизации тепловых электростанций и совместного строительства новых мощностей производства электроэнергии.

В частности, проанализированы вопросы модернизации и реконструкции 18 энергоблоков в четырех ТЭС, а также взаимного сотрудничества для перехода в доверительное управление Ангренской и Ново-Ангренской ТЭС в Ташкентской области.

«Интер РАО ЕЭС» — энергетический холдинг, единственный российский оператор экспорта-импорта электроэнергии. Управляет энергосбытовыми компаниями и владеет поставщиками электроэнергии.