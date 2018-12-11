Узбекистан и Казахстан 10 декабря запустили международный автобусный рейс по маршруту «Туркестан — Ташкент — Туркестан», сообщило агентство «Узавтотранс».

Длина маршрута — 335 км, время пути — 6 часов 40 минут, цена проезда — 50 тысяч сумов, или 2000 тенге. На пересечение границы и пунктов таможенного контроля отводится 30 минут.

Автобусы будут пересекать границу через контрольно-пропускные пункты «Гишт куприк» (Узбекистан) и «Жибек Жолы» (Казахстан). Конечными пунктами рейса станут автовокзалы «Ташкент» (Узбекистан) и «Алтын орда» (Казахстан).

Перевозчиком с узбекской стороны выступила компания «Узавтотранс сервис», с казахстанской — «Бакдаулет Сервис».

По данным агентства, водители автобусов прошли медицинское обследование, техническое состояние автобусов также находится под контролем. Кроме того, автобусы оснастили спутниковой системой навигации, которая позволяет полностью контролировать транспортное средство.

В этом году организованы шесть регулярных международных автобусных сообщений по маршрутам «Ташкент — Шымкент — Ташкент», «Ташкент — Алматы — Ташкент», «Ташкент — Кызылорда — Ташкент», «Нукус — Ушконыр — Нукус» и «Чирчик — Ушконыр — Чирчик».