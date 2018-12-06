Правительство Люксембурга собирается сделать весь общественный транспорт в стране бесплатным. Изменения инициировал премьер-министр герцогства Ксавье Беттель, пишет газета The Guardian.

Плата за проезд в автобусах, трамваях и пригородных поездах Люксембурга будет отменена летом 2019 года. Власти считают, что эта мера поможет улучшить экологическую обстановку в Люксембурге и избавить его от пробок.

Люксембург является столицей маленького одноименного герцогства, здесь наблюдаются одни из худших пробок в мире. В городе проживает около 115 тысяч человек, но еще 400 тысяч приезжают сюда на работу.

Страна все чаще демонстрирует прогрессивное отношение к транспорту. Этим летом правительство ввело бесплатный проезд для каждого ребенка и подростка в возрасте до 20 лет. Учащиеся средних школ могут воспользоваться бесплатными шаттл-автобусами между учебным заведением и домом. Обычные пассажиры должны платить только 2 евро, если поездка составляет менее двух часов.

В 2013 году в столице Эстонии Таллине (440 тысяч жителей) ввели бесплатный проезд на общественном транспорте — впервые в Европе. Право бесплатного проезда имеют только постоянные жители города, в чьих семьях по крайней мере один человек официально работает и платит налоги. Всем остальным путешествие обходится в 2 евро.