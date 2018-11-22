В начале октября Межведомственная комиссия по международной торговле Украины начала антисубсидиционное расследование относительно импорта легковых автомобилей из Узбекистана на основе жалобы ассоциации украинских автомобилестроителей «Укравтопром».

В жалобе отмечалось, что узбекский производитель мог получать субсидии от правительства Узбекистана и пользоваться отдельными льготами от таких субсидий. Кроме того, указывалось, что импорт в Украину легковых автомобилей из Узбекистана осуществляется в объемах и на условиях, которые могут причинить существенный вред украинскому производителю.

На расследование отреагировали депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана. Член фракции УзЛиДеП в нижней палате парламента Эркин Халбутаев отметил, что Узбекистан имеет дело со случаем явного протекционизма позиций национальных производителей со стороны украинских властей.

«Данные действия никак не могут быть охарактеризованы как рыночные. Они в корне нарушают принципы справедливой конкурентной борьбы. И уж, конечно, такие действия не могут быть приняты как дружественный акт по отношению к Узбекистану. Наши украинские партнеры не учитывают сложившийся существенный дисбаланс в нашей взаимной торговле… Объем импорта из Украины в Узбекистан более чем в три раза превышает экспорт наших товаров в эту страну», — приводит слова депутата УзА.

Другие депутаты призвали правительство ужесточить импорт фармацевтической и кондитерской продукции из Украины, а также субсидировать производство сахара. Член Комитета по вопросам инновационного развития, информационной политики и информационных технологий Расул Кушербаев считает расследование «дискриминационным шагом».

На заседании Законодательной палаты 17 ноября депутат задал вопрос премьер-министру Абдулле Арипову о возможных ответных мерах в отношении Украины. Глава правительства в ответ заявил, что к этому вопросу нужно подходить «сдержанно».

"Премьер-министр напомнил, что вопрос по расследованию в отношении узбекского автопрома впервые подняли депутаты Украины, но это не значит, что запрет уже вступил в силу. Он сообщил, что стороны сейчас обсуждают это проблему, и что он надеется на положительный итог", — прокомментировал «Газете.uz» Расул Кушербаев.

По его словам, Абдулла Арипов добавил, что у Узбекистана есть свои рычаги влияния, если потребуется принять какие-либо меры.

«Депутаты украинского парламента оказали давление на правительство с призывом запретить импорт узбекских автомобилей. Никто это почему-то не отмечает. Поэтому мы, депутаты Узбекистана, начали выступать со своими предложениями и призвали принять ответные меры», — отметил Расул Кушербаев.

За последние три года в Узбекистан из Украины было импортировано продукции на 642 млн долларов, узбекская сторона экспортировала товаров лишь на 169 млн долларов. С украинских товаров за этот период взыскано таможенных пошлин на 142 млрд сумов и применены льготы на 510 млрд сумов.

«В Узбекистане достаточно производителей продукции, которая может стать импортозамещающей товарам из Украины, в частности, кондитерская, масло-жировая продукция, лекарственные средства, сахар. Однако, несмотря на это, не организуются какие-либо специальные проверки по ограничению ввозимой на наши рынки вышеперечисленной продукции. Не обязательно быть экономистом, чтобы понять, кому и какой вред могут нанести такие взаимные ограничения», — считает депутат.

«Мы не хотим оставить наших людей без лекарственных средств… у нас есть свои заводы и предприятия, которые могут покрыть спрос. То же самое с кондитерскими изделиями. Раньше были очень крупные фабрики, но они прекратили работу, не выдержав конкуренции и оставшись без внимания правительства к отрасли. Если мы обратим внимание, то можем помочь им встать на ноги. Многие пытаются связать наши выступления с новым предприятием Amilov (Crafers). Никакого отношения эта фабрика к нашему вопросу не имеет», — пояснил Расул Кушербаев.

«Никакие ограничительные меры еще не принимались» — посол Украины

В начале ноября с разъяснением позиции Украины об антисубсидиционном расследовании выступил посол страны в Узбекистане Юрий Савченко. Он заявил, что украинская сторона очень серьезно относится к развитию взаимных торговых отношений c Узбекистаном и все решения относительно этой сферы принимает исключительно в рамках правового поля.

«Низкий уровень цен на продукцию [узбекского автопроизводителя] создает [ему] конкурентное преимущество в Украине. Для потребителя это хорошо, но у [украинского] производителя вызывает вопросы, — сказал он на брифинге 2 ноября. — Расследование начато в соответствии с законом Украины о защите национального производителя. После провозглашения начала расследования никаких мер по ограничению импорта того товара, в отношении которого начинается расследование, не может быть. Это запрещено законом».

Юрий Савченко сообщил, что в предварительной позиции узбекской стороны, полученной Украиной в ответ на инициацию расследования, говорится, что это недружественный акт. «Не может быть недружественный акт, который не имеет еще своего действия или результата», — подчеркнул он.

Подобное расследование, по словам посла Украины, может длиться 12−14 месяцев. Украина пригласила Узбекистан предоставить собственные аргументы.

«Мы начали обсуждение, обмен мнениями, приглашаем к нему специалистов и чиновников [Узбекистана], — отметил Юрий Савченко. — По моему глубокому убеждению, участие узбекской стороны в этом расследовании может означать, что она в правовом поле отстаивает свою позицию, а не прибегает заранее к ответным мерам или заявляет о готовности их предпринять, ограничив что-то из нашего импорта, например, сахар или фармацевтическую продукцию».

После сбора материалов расследования и выводов из него межведомственная комиссия примет решение — завершить расследование, ввести компенсационные меры или не вводить. «И если они будут введены, тогда можно будет заявлять, что есть основание на ответные шаги», — отметил он.

Юрий Савченко рассказал: ему поступали сообщения от украинских предприятий, в основном, производителей фармацевтической продукции, о том, что узбекская сторона приостановила растаможивание товара «по устному распоряжению». «Мы расцениваем это действие как понуждение к расследованию „в правильном русле“. Я считаю, что такие шаги совершенно не соответствуют дружеским отношениям между нашими странами», — заявил посол, подчеркнув, что на сегодня «никаких мер против автомобилей из Узбекистана нет», поскольку расследование только началось и еще далеко от каких-либо выводов, которые могли бы дать законное основание для введения компенсационной меры.

«Газета.uz» дважды обратилась в Государственный таможенный комитет Узбекистана — 5 и 20 ноября, чтобы получить комментарий о задержке украинского товара на этапе таможенной очистки.

Юрий Савченко уточнил, что именно может быть расценено как субсидия: если бы от налога на землю освобождались все предприятия, это не считалось бы субсидией, тогда как освобождение от налога специально для автозавода уже может таковой являться.

«Межведомственная комиссия должна установить, является ли это основанием, чтобы повысить цену на автомобиль, и тогда высчитывается компенсационная мера. Или, проанализировав ущерб для Украины, они могут прийти к выводу — он несущественный. И тогда расследование будет завершено. Оно также может прекратиться, если производитель отзовет свое заявление. Пока же никаких решений нет».

По данным, которые привел Юрий Савченко, в 2017 году объем импорта автомобилей в Украину составил почти 14 тысяч, из них произведенных в Узбекистане — 2823, что составляет 20,3% от общего количества ввезенных в страну автомобилей.