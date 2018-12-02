В двух городах и трех районах Хорезмской области назначены пять новых хокимов, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе областной администрации. Изменения произошли после визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, состоявшегося 29−30 ноября.

Заместитель хокима области по вопросам развития промышленности, капитального строительства, коммуникаций и коммунального хозяйства Шухрат Абдуллаев возглавил хокимият Ургенча. С 22 октября врио хокима города был Фрунзе Шарипов.

Управляющий директор Хорезмского филиала GM Uzbekistan с 2013 года Собир Жуманиязов возглавил администрацию Хивы. Ранее на этой должности работал Эркин Якубов.

Новым хокимом Гурленского района стал Алишер Салаев, ранее работавший начальником областной Инспекции по контролю за агропромышленным комплексом и обеспечением продовольственной безопасности при Генеральной прокуратуре. Предыдущим хокимом района был Кахрамон Мадрахимов.

Бывший заместитель хокима Хорезмской области по вопросам сельского и водного хозяйства Уктам Машарипов назначен хокимом Янгибазарского района. На этом посту он сменил Озода Мадрахимова.

Равшан Джабборов, с 2014 года работавший председателем областного совета объединения профсоюзных организаций, назначен хокимом Хазараспского района. Он сменил на этом посту Уктамбоя Курбанова.

Кроме того, первым заместителем хокима области по вопросам экономики и предпринимательства назначен Кудратбек Эгамбердиев, бывший начальник Главного налогового управления области. Новым начальником ГНУ стал Хурмат Абдукаримов.

Как мы уже писали, временно исполнявший обязанности хокима Хорезмской области Фарход Эрманов был утвержден в должности хокима.