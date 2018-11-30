По представлению президента Узбекистана Шавката Мирзиёева временно исполнявший обязанности хокима Хорезмской области Фарход Эрманов утвержден в должности хокима Хорезмской области во время внеочередной сессии Хорезмского областного Кенгаша народных депутатов 30 ноября. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Фарход Эрманов родился в 1958 году. Прежде занимал должности министра сельского и водного хозяйства Каракалпакстана и хокима Берунийского района. Последние семь месяцев исполнял обязанности хокима Хорезмской области. Кандидатура Фархода Эрманова была поддержана и в ходе консультаций, проведенных партийными группами в областном Кенгаше народных депутатов.

Ранее были назначены новые руководители на должности первого заместителя хокима, прокурора, начальников управления внутренних дел и налогового управления Хорезмской области.





На сессии кенгаша говорилось, что в текущем году в области реализованы 312 инвестиционных проектов. По итогам года ожидается рост объема производства промышленной продукции на 16%, экспорт увеличится на 22%.

Организованы 100 государственных и негосударственных дошкольных образовательных учреждений, охват детей детскими садами достиг 33%.

Построено и реконструировано 254 км линий электропередачи и 456 км водопроводной сети.

Президент отметил, что созданных за минувший период рабочих мест недостаточно, в области сохраняется безработица. Он дал поручения по развитию экономики, организации новых и расширению действующих промышленных предприятий, повышению уровня занятости за счет развития сельского хозяйства, туризма и предпринимательства.