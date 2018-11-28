Добыча драгоценных металлов старателями, в том числе физическими лицам, будет разрешена с 1 марта 2019 года. Соответствующее постановление подписал 26 ноября президент Узбекистана.

В настоящий момент добычу драгметаллов в Узбекистане осуществляют только государственные предприятия — Навоийский горно-металлургический комбинат (НГМК) и Алмалыкский горно-металлургический комбинат.

В соответствии с постановлением, лицензию на старательскую деятельность сроком на три года могут получить как юридические, так и физические лица. Старателям на конкурсной основе будет предложены участки недр, в том числе россыпные месторождения золота, не более одного гектара и стартовой стоимостью 7,5 млн сумов.

Старатели будут реализовывать добытую продукцию по договорной цене НГМК и АГМК, а также юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, имеющим лицензию на производство ювелирных изделий.

В преамбуле документа сообщается, что несанкционированная добыча драгоценных металлов приобрела системный характер в местах их промышленной добычи и приводит к теневому обороту драгоценных металлов и их нелегальному вывозу за рубеж. Имеют место получение телесных повреждений и смертельные случаи при нелегальной добыче золота.