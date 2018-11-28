Президент Узбекистана, верховный главнокомандующий Вооруженными силами Шавкат Мирзиёев 28 ноября на Чирчикском полигоне понаблюдал за специальными тактическими учениями подразделений, приведенных в высокую степень боевой готовности, сообщила пресс-служба главы государства.





Напомним, 26 ноября началась первая в истории страны внезапная учебная проверка войск Министерства обороны Узбекистана. По распоряжению президента, войска были подняты по сигналу тревоги.

В учениях на Чирчикском полигоне приняли участие воздушно-десантные, артиллерийские, мотострелковые, танковые подразделения, подразделения специальных операций, а также Военно-воздушных сил.





По базам и позициям условного противника ударили истребители и вертолеты Военно-воздушных сил Министерства обороны.

Затем на полигоне появилось подразделение танков. Оно преодолело водную преграду, эскарп и колейный мост — преграды, используемые в танковом биатлоне, — и вышли на указанный рубеж.





В ходе операции отработаны действия по выводу условно тяжело раненных военнослужащих из поля боя, эвакуации их на вертолете.





Боевые вертолеты выполнили десантирование личного состава на обозначенное место. Силы парашютно-десантного батальона при содействии сил и средств общевойскового резерва успешно выполнили задачу по уничтожению условного противника, просочившегося через боевые порядки, пишет пресс-служба президента.





Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с условиями в воинской части, расположенной рядом с полигоном, осмотрел вооружение и технику. Здесь же состоялось совещание с руководителями военно-административных секторов, министерств и ведомств.

Как мы писали ранее, на первом этапе комплексной проверки боевготовности войска совершили марш в составе авто- и бронетанковых колонн. На втором этапе, сообщили 28 ноября «Газете.uz» в пресс-службе Минобороны, войска были переброшены в пункты выполнения учебно-боевых задач.





Учения на полигонах «Шорсу», «Ангрен», «Фариш», «Каттакурган», «Нуристан», «Термез» и «Нукус» начались с размещения на открытой местности и планирования проведения специальных операций объединенных группировок войск военных округов.

Фото: Пресс-служба Минобороны

По сведениям разведданных определены основные направления сосредоточения сил и средств подразделений, налажена бесперебойная связь.

Фото: Пресс-служба Минобороны

В этот же день было отработано десантирование личного состава с авиационной техники штурмовым и посадочным способами, осуществлено перебазирование боевых самолетов и вертолетов с аэродрома базирования на запасные аэродромы военных округов.

Фото: Пресс-служба Минобороны

Охрана и оборона категорированных и особо важных объектов переведена из повседневного в боевой режим несения службы.

Фото: Пресс-служба Минобороны

В пунктах выполнения боевых задач созданы отдельные учебные точки, на которых военнослужащие оттачивают навыки боевой подготовки.