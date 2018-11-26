В Узбекистане началась масштабная проверка боеготовности военнослужащих. По распоряжению президента Узбекистана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами в понедельник утром войска Министерства обороны были подняты по учебной тревоге.

Как сообщила пресс-служба Минобороны, комплексная проверка боевой готовности войск продлится пять дней и пройдет в четыре этапа. До настоящего времени проверка боеготовности в таких масштабах не проводилась, отмечает министерство.

В ходе учений будут рассмотрены вопросы определения готовности центрального аппарата Министерства обороны к руководству органами управления и войсками при привидении их в высшие степени боевой готовности, а также готовности войск к организованному выходу в указанные районы.

Основная задача учений — проверка способности Минобороны в установленные сроки привести войска в высшие степени боевой готовности и к выполнению задач по предназначению.

«Также в ходе этих мероприятий будут проверены знания командирами боевых задач, полноты и качества отработки документов. Одним из приоритетных направлений будет проверка укомплектованности подразделений личным составом, обеспеченности вооружением, военной техникой и запасами материально-технических средств», — говорится в сообщении.

Как отмечает Минобороны, особое внимание будет обращено на организацию и поддержание непрерывного и устойчивого управления войсками. На всех этапах проверки будет обеспечиваться строгое соблюдение требований безопасности, сохранности оружия и материальных средств.