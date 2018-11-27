26 ноября началась внезапная учебная проверка войск Министерства обороны Узбекистана. Согласно распоряжению президента Шавката Мирзиёева, Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами, войска были подняты по сигналу тревоги, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе ведомства.

«Внезапность учений была обеспечена, но врасплох войска не застала. Длительные войсковые тренировки, на которых обрабатывались действия по внезапным мероприятиям на протяжении учебного года, помогли военнослужащим организованно отреагировать и встать в боевой строй», — отметили в министерстве.

В первый день учений войска совершили марш в составе авто- и бронетанковых колонн в указанные районы. Усилия оборонного ведомства во время учений были сосредоточены на подготовке объединений воинских частей к выполнению задач по своевременному выводу органов военного управления в исходные районы.

За ходом действий войск во время учебной тревоги наблюдает Межведомственная рабочая комиссия.

Учебная проверка продлится до 30 ноября.

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