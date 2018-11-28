Национальная авиакомпания «Узбекистон хаво йуллари» объявила скидки на внутриреспубликанские рейсы в период празднования Нового года с 30 декабря 2018 года по 3 января 2019 года.

Праздничные скидки предоставляются:

индивидуальным пассажирам — 30%,

туристическим группам (от пяти человек), школьникам, студентам колледжей, лицеев и вузов — 40%;

семьям (от двух человек — муж и жена; муж, жена и их дети до 18 лет; отец или мать с детьми до 18 лет) — 50%;

пенсионерам и лицам с инвалидностью — 50%;

участникам войны 1941−1945 годов и приравненных к ним, а также для лиц, награжденных орденами и медалями за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Второй мировой войны — 50%;

участникам ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС — 50%.

Приобрести авиабилеты со скидкой можно в центральном офисе продажи авиабилетов НАК «Узбекистон хаво йуллари» и в кассах аэропортов Узбекистана при условии предоставления документов, подтверждающих право на получение скидки.