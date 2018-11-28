Столичное предприятие «Махсустранс» начало эксплуатацию 182 новых специализированных автомобилей Hyundai. Среди них мусоровозы, контейнеровозы и поливочные автомобили.

Общий парк спецтехники «Махсустранс» теперь составляет более 540 машин, сообщила пресс-служба хокимията Ташкента.

Ввод новых автомобилей позволит улучшить стабильность и своевременность исполнения графиков вывоза бытовых отходов с мусоросборочных площадок и территорий индивидуального жилого сектора Ташкента и Чирчика, отметили в администрации столицы.

Сегодня на долю «Махсустранс» приходится 54% всех вывозимых твердых бытовых отходов в Ташкенте. В городе также действуют альтернативные обслуживающие компании.