Магазины Senor & Senorita подготовили для покупателей кое-что новое, волшебное и невероятное.





Посетителей здесь ждут сказочная и уютная атмосфера, изысканные новинки, доступные цены и неповторимые впечатления.





Сеть магазинов Senor & Senorita приглашает всех в гости для того, чтобы увидеть сюрприз своими глазами.





Представители бренда уверены, что поразят своих покупателей.

Адреса магазинов:

Магазин №1: Шайхонтохурский р-н, ул. Караташ, 11А, ТЦ MEDIAPARK Караташ, 2-й этаж.

Магазин №2: Мирзо-Улугбекский р-н, ул. Буюк Ипак йули, 105А, ТЦ MEDIAPARK Ипак йули, 2-й этаж.

Магазин №3: Чиланзарский р-н, кв-л Ц, ул. Катартал, 28, ТРЦ Атлас, 2-й этаж.

Телефон службы обслуживания клиентов: (+998) 71−202−77−00.

Telegram: t.me/senorandsenorita

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