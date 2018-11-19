Посол Узбекистана в Кабуле Ядгархожа Шадманов передал от имени президента Шавката Мирзиёева 25 автобусов Министерству высшего образования Афганистана, сообщила пресс-служба МИД Узбекистана.

Министр высшего образования Наджибулла Ходжа Омари выразил глубокую признательность президенту Узбекистана за дар афганскому народу, отметив, что это событие является ярким примером братского отношения Узбекистана к народу Афганистана.

Министр транспорта Афганистана Мухаммад Хамид Тахмаси высоко оценил усилия Узбекистана, направленные на установление мира и стабильности в Афганистане посредством активизации торгово-экономического взаимодействия, содействия стране в реализации крупных инфраструктурных проектов и вовлечения Афганистана в региональные экономические интеграционные процессы.

«Мы искренне признательны узбекскому народу за постоянное внимание к нашим нуждам и чаяниям. Так могут поступать только братья и настоящие друзья, уверенные в мирном и процветающем Афганистане», — сказал заместитель министра финансов Абдулла Ракиби.