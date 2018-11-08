18 октября в отеле Wyndham Tashkent прошла конференция Lenovo Partner Day. Мероприятие, где собрались представители крупнейших IT-ритейлеров Узбекистана, было организовано совместно с Central Asian Distribution.





Одним из спикеров стал Александр Ким — представитель Lenovo в странах Центральной Азии. В своем докладе он рассказал об успешных маркетинговых стратегиях на рынке соседнего Казахстана и объяснил важность повышения уровня квалификации партнеров для Lenovo. Кроме того, он поделился своим мнением о требованиях современных пользователей, трендах и возможностях увеличения продаж на локальном рынке.





На мероприятии выступил и международный тренер Lenovo — Арман Бахтыбаев, который рассказал о преимуществах компании, о новых внедряемых технологиях, ближайших релизах, а также о разнице между бюджетной линейкой и продуктами high-класса.





«В бюджетном сегменте мы имеем огромнейший ассортимент недорогих, но производительных ноутбуков серии Lenovo V и Ideapad 300/500. Несмотря на невысокую стоимость они отличаются прочным металлическим корпусом и широким диапазоном параметров для любых целей и задач. Серия ThinkPad P, наоборот, является мобильной рабочей станцией для тех, кому нужна высокая производительность и мощность. А в сегменте ультратонких ноутбуков Lenovo предлагает элегантные и изящные ультрабуки серии Yoga и Ideapad Miix. В их разработке компания не скупится в применении необычных и инновационных решений. Так, IdeaPad Miix 700 имеет нестандартный поворотный механизм, напоминающий ремешок от часов. Ноутбук Yoga S730 отличается оптимальной системой охлаждения, забирающей воздух через дополнительные вентиляционные отверстия, скрытые в клавиатуре», — выделил несколько интересных моделей Арман Бахтыбаев.





Компания Lenovo основана в 1984 году. Это крупнейший производитель персональных компьютеров в мире с долей рынка 21%, представленный в более 160 странах мира. Размывая стандартные рамки и стереотипы, Lenovo не перестает удивлять и восхищать своих клиентов необычными решениями.

CA Distribution является генеральным партнером Abris Distribution в Узбекистане, одного из лидеров в сфере дистрибуции IT-оборудования в Центральной Азии и странах Кавказа на протяжении более 20 лет.

Подробную информацию можно получить на официальном сайте lenovo.com

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