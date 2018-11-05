3 ноября ученик старших классов школы №67 Яшнабадского района Ташкента М. К., управляя автомобилем Mercedes-Benz, принадлежащим его отцу, без документов, врезался в дерево. Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел.

Дорожно-транспортное происшествие случилось на улице Асалаабад. По данным правоохранительным органов, юноша не справился с управлением.

В результате аварии пассажир М. А., одноклассник водителя, получил травмы и, несмотря на оказанную помощь, скончался в больнице.

Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.