В законодательство Узбекистана введена ответственность за незаконное изготовление, приобретение, хранение, сбыт и другие действия с аналогами наркотических средств. Поправки в Уголовный, Уголовно-процессуальный кодекс и Кодекс об административной ответственности внесены законом, подписанным президентом 22 октября.

Аналоги наркотических средств — это вещества синтетического или природного происхождения, по химической структуре и свойствам сходные с наркотическими средствами, психоактивное действие которых они воспроизводят.

В текстах указанных кодексов в наименованиях и диспозициях статей, содержащих фразу «наркотические средства», появилось дополнение «их аналоги». Таким образом, за преступления, связанные с незаконным оборотом аналогов наркотических средств, предусмотрена такая же ответственность, как и за наркотические средства или психотропные вещества.

Совершение преступления под воздействием аналогов наркотических средств теперь также считается обстоятельством, отягчающим наказание. Допуск лица, находящегося под воздействием аналогов наркотических средств, к управлению любым транспортным средством, считается преступлением.

Дополнительно законом введена административная и уголовная ответственность за реализацию лекарственных средств вне аптек и их филиалов.