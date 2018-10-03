В Узбекистане начнут привлекать к ответственности за оборот ряда психоактивных лекарственных препаратов, таких как трамадол и прегабалин («лирика»). Сенат Олий Мажлиса одобрил внесение изменений в законодательство, направленных на обеспечение общественной безопасности.

Сенатор, работающий на постоянной основе в Комитете верхней палаты парламента по законодательству и судебно-правовым вопросам, Шухрат Чуллиев со ссылкой на данные МВД сообщил, что с 2015 года по июль 2018 года обнаружены восемь новых видов синтетических каннабиноидов. Они не входят в список наркотических и психотропных веществ, оборот которых ограничен или запрещен в Узбекистане. При квалификации незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов используется список, утвержденный постановлением Кабинета Министров от 12 ноября 2015 года.

Шухрат Чуллиев отметил факты реализации лекарственных средств физическими лицами за пределами аптек. На уличных «фармацевтических рынках» продают лекарства с содержанием психоактивных веществ, не входящие в список, с истекшим сроком годности. «Обнаружены также препараты, употребление которых вызывает эйфорию», — отметил он.

Такая ситуация, по его словам, оказывает негативное влияние на здоровье граждан. В 2017 году было выявлено 67 таких правонарушений, а за первые семь месяцев текущего года — 84.

Согласно статье 13 закона о лекарственных средствах и фармацевтической деятельности, лекарственные средства реализуются только аптечными учреждениями и их филиалами. Однако в законодательстве нет административной или уголовной ответственности за нарушение данной статьи.

Как отметили «Газете.uz» источники в правоохранительных органах, из-за отсутствия в списке наркотических и психотропных веществ таких психоактивных лекарств, как трамадол, прегабалин («лирика»), зопиклон («соннат»), не было возможности привлекать к ответственности продавцов этих препаратов.

«Раньше их максимум привлекали к административной ответственности за невыполнение законных требований работника милиции (статья 194 Уголовного кодекса — ред.), но в большинстве случаев с ними проводили профилактические беседы. Теперь будут законные рычаги для борьбы с ними», — сказал собеседник.

Источник подтвердил, что в список точно войдут препараты трамадол и прегабалин.

Законом вносятся изменения в Уголовный, Уголовно-процессуальный кодекс и Кодекс об административной ответственности о привлечении к ответственности за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств и прекурсоров.