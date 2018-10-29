Компания «Тошшахартрансхизмат» получила первую партию из 20 низкопольных автобусов средней вместимости SAZ LE60 производства Самаркандского автомобильного завода. Это первые автобусы в Ташкенте, оборудованные кондиционерами.
Как сообщила пресс-служба компании, до конца года для столичных автопарков должны поступить еще 60 таких автобусов, а также 40 автобусов большой вместимости MAN.
По информации пресс-службы «СамАвто», пассажировместимость SAZ LE60 составляет 56 человек (мест для сидения — 25). Автобусы оборудованы двигателем Isuzu стандарта Евро-4 с автоматической коробкой переключения передач.
Машины снабжены аппарелью и способны наклоняться для облегчения доступа маломобильных пассажиров.
Shakhrukh S. Tashnazaroff
Вовремя…
Rovshan Maxsudov
Для какой линии выделят эти автобусы с кондиционерами? Дайте их пожалуйста линии №93!!!
Alisher Radjapov
Готовь сани летом, а автобусы с кондиционерами зимой)