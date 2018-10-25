24 октября в населенном пункте Гова Чустского района при попытке незаконного перемещения через узбекско-кыргызcкую границу иностранной валюты задержаны двое граждан Узбекистана, сообщил «Газете.uz» представитель Пограничных войск СГБ.

Сотрудники Службы государственной безопасности Узбекистана по Наманганской области совместно с пограничниками пресекли незаконный провоз 746 тысяч долларов США.

По данному факту органами СГБ «приняты меры в рамках законодательства», отметил представитель Погранвойск.