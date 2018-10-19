Россия готова к совместному производству вооружения в Узбекистане, заявил российский президент Владимир Путин в ходе переговоров делегаций двух стран в Ташкенте в пятницу.

«Мы готовы развивать военно-техническое сотрудничество, имея в виду не только поставки вооружения и современной техники, но и осуществлять совместное производство этой техники на территории и на предприятиях Узбекистана», — сказал он.

Президент РФ сообщил, что в порядке исключения поставки вооружения в Узбекистан осуществляются по внутрироссийским ценам.

Владимир Путин назвал военное и военно-техническое взаимодействие важным для обеспечения безопасности наших государств.

Он добавил, что в военных вузах России сегодня обучается несколько сотен офицеров армии Узбекистана.