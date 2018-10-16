16 октября специальный представитель президента Узбекистана по Афганистану Исматулла Иргашев в Термезе встретился с заместителем министра иностранных дел Афганистана Насиром Ахмадом Андишой, прибывшим в страну с рабочим визитом. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Узбекистана.

Стороны обсудили реализацию договоренностей в рамках узбекско-афганских контактов на высшем уровне, а также текущие вопросы двусторонней повестки дня и обменялись мнениями по региональной проблематике.

Насир Ахмад Андиша от имени афганского руководства поблагодарил узбекскую сторону за содействие социально-экономическому развитию Афганистана и оперативное решение вопросов, связанных с учреждением генерального консульства Афганистана в Термезе.

В этот же день узбекская и афганская делегации приняли участие в официальной церемонии открытия генконсульства Афганистана в административном центре Сурхандарьи.