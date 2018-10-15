Известная эстрадная певица Азиза Ниёзметова скончалась в возрасте 46 лет, сообщила пресс-служба Министерства культуры.
Известно, что последние месяцы исполнительница боролась с раком.
Фото: Tarona.net
Известная эстрадная певица Азиза Ниёзметова скончалась в возрасте 46 лет, сообщила пресс-служба Министерства культуры.
Известно, что последние месяцы исполнительница боролась с раком.
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Гульрух Матсапаева
Глубокое соболезнования! Светлый человек был!
Гульрух Матсапаева
Жойи жаннатда булсин. Еще много песен спела бы и радовала всех!