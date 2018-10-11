Новый посол Узбекистана в Москве Ботиржон Асадов в четверг вручил верительные грамоты президенту России Владимиру Путину, сообщила пресс-служба Кремля.

Церемония вручения грамот прошла в Александровском зале Большого Кремлевского дворца. Верительные грамоты президенту России вручили 23 вновь назначенных посла.

Владимир Путин заявил, что «Узбекистан — стратегический партнер и союзник России» и отметил углубление двусторонних связей во всех ключевых сферах — политической, торгово-экономической, военно-технической и культурно-гуманитарной.

«Рассчитываю, что в ходе предстоящего на следующей неделе государственного визита в Ташкент у нас с президентом Шавкатом Миромоновичем Мирзиёевым состоятся обстоятельные переговоры и по их итогам будет подписан солидный пакет совместных межправительственных и коммерческих документов», — отметил он.

«Вместе с главой Узбекистана примем участие в инаугурации и заседании Форума межрегионального сотрудничества и дадим старт строительству Росатомом первой узбекской атомной электростанции», — добавил президент России.

Ботиржон Асадов (1978 года рождения), с февраля работавший первым заместителем министра иностранных дел Узбекистана, стал послом страны в России в начале октября. В 2017 году был избран сенатором, работал заместителем председателя Комитета Сената по вопросам международных отношений, внешнеэкономических связей, иностранных инвестиций и туризма и заместителем председателя Торгово-промышленной палаты Узбекистана.