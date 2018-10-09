Ботиржон Асадов, с февраля работавший первым заместителем министра иностранных дел Узбекистана, стал послом страны в России, сообщила пресс-служба МИДа. Предыдущий посол в Москве Бахром Ашрафханов недавно был назначен председателем правления компании «Узбекнефтегаз».

Ботиржон Асадов (1978 г. р.) — выпускник Ташкентского государственного экономического университета (1999) и Высшей школы стратегического анализа и определения перспектив Узбекистана (магистр, 2008).

Трудовую деятельность начал в 2000 году в Министерства внешних экономических связей, где занимал разные должности до 2007 года.

В 2007—2012 годах был ведущим консультантом аппарата Совета национальной безопасности при президенте, в 2012—2013 годах — начальником отдела Управления МИД по сотрудничеству с организациями СНГ, ОДКБ и ШОС, в 2013—2015 годах — советником посольства Узбекистана в Китае и постоянным представителем Узбекистана в Секретариате ШОС, в 2015—2017 годах — послом Узбекистана в Республике Корея.

В 2017 году был избран сенатором, работал заместителем председателя Комитета Сената по вопросам международных отношений, внешнеэкономических связей, иностранных инвестиций и туризма и заместителем председателя Торгово-промышленной палаты Узбекистана.