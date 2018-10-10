Под председательством президента Узбекистана Шавката Мирзиёева 10 октября состоялось служебное совещание по вопросам оборонного строительства и развития Вооруженных Сил страны, сообщила пресс-служба главы государства.

Обсуждены вопросы повышения боеготовности и боеспособности войск, оснащения их современным вооружением и военной техникой, модернизации вооружения, активизации военного и военно-технического сотрудничества со странами региона и мира в целом, развития объектов инфраструктуры военных городков, систем технического и тылового обеспечения войск, а также социального обеспечения военнослужащих, членов их семей и ветеранов Вооруженных Сил.

Рассмотрены промежуточные итоги совместной деятельности командования военных округов с руководством военно-административных секторов по военно-патриотическому воспитанию молодежи, содействию командирам соединений и частей в организации эффективной повседневной деятельности войск, усилению социальной защиты военнослужащих.

По информации Министерства обороны, за отчетный период проведено более 120 мероприятий оперативно-боевой подготовки, в которых приняли участие свыше 15 тысяч военнослужащих силовых министерств и ведомств, а также представители органов государственного и хозяйственного управления, государственной власти на местах.

В результате, как отмечалось, значительно повысились боевые возможности военных округов, сформированы совершенно новые подразделения постоянной готовности и специального назначения. Повышена эффективность боевой подготовки войск, временные показатели боеготовности подразделений сокращены вдвое, значительно возрос уровень профессионализма личного состава.

Президент определил приоритетные направления и задачи деятельности Вооруженных Сил и повышения обороноспособности страны в целом. Приняты решения по дальнейшему реформированию Вооруженных Сил.