В пятницу утром около остановки «Куйлик ота» по улице Фаргона йули в Мирабадском районе загорелся автобус Merсedes Benz Conecto LF маршрута 45, сообщила пресс-служба ГУВД Ташкента.

Автобус принадлежит автопарку №12 и курсирует по маршруту «Поселок Новатор — Массив Аль-Хорезми».

Сообщение о пожаре поступило в 07:58 в Центр управления и координации силами и средствами УПБ ГУВД. Предполагаемая причина пожара — неисправность топливной системы автотранспортного средства.

Возгорание было потушено оперативно прибывшими сотрудниками пожарной службы. В результате пожара сгорел моторный отсек автобуса. Жертв и пострадавших нет.