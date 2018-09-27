Квартира в новостройке — мечта для большинства жителей Ташкента. И сегодня ЖК Parkent Plaza делает все, чтобы эта мечта стала более доступной для каждого.

Parkent Plaza — это современный жилой комплекс, расположившийся в Яшнабадском районе в 10 минутах езды от центра столицы. Строительство первой 7-этажной новостройки завершено, и сотни довольных жильцов уже заселили новые уютные квартиры. Начинается строительство второго 8-этажного корпуса, а это значит, что скоро счастливых новоселов станет намного больше.





Кроме того, теперь будущие новоселы могут приобрести жилье с максимальной выгодой для семейного бюджета. Parkent Plaza предлагает возможность оплатить за квартиру на этапе котлована и значительно сэкономить. Ведь рыночная цена квартиры заметно вырастет сразу после завершения строительства. Если оплатить за квартиру сейчас, то уже через 12 месяцев можно будет шумно встретить в ней новый год всей семьей. Главное — поторопиться, предложение ограничено по времени.

5 причин выбрать квартиру в Parkent Plaza

1. Доступные цены и выгодные варианты рассрочки

Parkent Plaza стремится, чтобы как можно больше семей обрели свое жилье и стали еще счастливее. Поэтому застройщик предлагает жилье комфорт-класса по ценам, доступным для всех. На стадии котлована стоимость одного квадратного метра жилья в ЖК Parkent Plaza составляет 3,7 млн сумов независимо от этажа.





2. Экологическое строительство и качественные материалы

Комплекс возводится по стандартам экологического сертификата LEED. Наличие международного сертификата соответствия «зеленым» стандартам подтверждает высокий уровень проекта здания. Например, такое здание лучше сохраняет тепло зимой и прохладу летом, а используемые материалы не загрязняют экологию. Требования, предъявляемые стандартом LEED к комфорту внутренней и окружающей среды объекта, гарантируют высокий класс дома, здоровье и продуктивность использующих его людей.

Строительство ведется при участии зарубежных инвесторов, а ход строительства контролируется французскими и российскими специалистами. Безопасность жильцов — это главное, поэтому на стройматериалах не экономят. A многолетний опыт строительства, прямые поставки стройматериалов от производителей и использование современных технологий — залог того, что дом будет построен без лишних трат и на века.





3. Обустройство и современная планировка

Parkent Plaza предлагает 5 вариантов квартир площадью от 38 до 124 кв. м, продуманных до мелочей. При необходимости можно объединить две квартиры в одну. Независимо от площади, в них установлены массивная входная дверь, высококачественные трехкамерные стеклопакеты и индивидуальный двухконтурный котел для отопления и горячей воды. А это значит, что в квартире всегда будет тихо, тепло и уютно. Широкие лестничные клетки позволят принимать много гостей, а бесшумные лифты не помешают даже ночью.





4. Комфортабельность и инфраструктура

Комфорт в жилом комплексе начинается с развитой инфраструктуры. На обширной охраняемой территории расположится детская площадка и большая зеленая зона с фонтаном. А значит, дети на улице всегда будут в безопасности, пока мамы с колясками прогуливаются по округе. Для машин предусмотрена парковка со шлагбаумом.

Для удобства жильцов на первом этаже расположатся фитнес-клуб, магазины, учебный центр. В шаговой доступности — ТЦ «Авиатор», в 5 минутах езды — Паркентский рынок. Рядом появится трехуровневая транспортная развязка и вскоре пройдет линия метро.





5. Коммерческая недвижимость для бизнеса

ЖК Parkent Plaza предлагает зону с нулевого до второго этажа под коммерческую недвижимость. Крупным инвесторам — эксклюзивные условия. Здание располагается у оживленной трассы в активно застраивающемся микрорайоне, что обеспечит высокую проходимость и удобную транспортную доступность.

Получить более подробную информацию о покупке квартир и площадей в ЖК Parkent Plaza можно по телефонам: (+998) 97−748−52−25, (+998) 97−342−67−76.

Сайт: parkent-plaza.uz

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