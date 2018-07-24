23 июля в Ташкенте состоялось седьмое заседание узбекско-вьетнамской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Об этом «Газете.uz» сообщили в пресс-службе Министерства внешней торговли.

Узбекскую сторону представили министр внешней торговли Жамшид Ходжаев и посол Узбекистана во Вьетнаме с резиденцией в Джакарте Улугбек Розукулов. Вьетнамскую сторону возглавили заместитель министра промышленности и торговли Вьетнама Хоанг Куок Выонг и посол Вьетнама в Узбекистане Фам Ван Фао.

Страны намерены расширять внешнеэкономическое сотрудничество — прежде всего, увеличивать объем номенклатуры товарооборота, а также углублять сотрудничество в сферах рыбоводства и шелководства, выращивание чайных культур и черного перца.

По итогам 2017 года товарооборот увеличился на 16% и превысил 33 млн долларов. Объем взаимной торговли по итогам первого полугодия 2018 года увеличился более чем в 2,5 раза и составил около 30 млн долларов.

Стороны считают, что довести объем двустороннего товарооборота до 100 млн долларов возможно уже в этом году.

Вьетнам предложил Узбекистану наладить сотрудничество в области образования, сформировать программу по обмену студентов, что позволит обмениваться опытом по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству между двумя странами.