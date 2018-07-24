Хокимият Ташкента, Главное управление внутренних дел и Общественный совет при столичной администрации обсудили проблему незаконной вырубки деревьев во время встречи во вторник, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе совета.

И. о. хокима Джахонгир Артыкходжаев предложил сделать единое разрешение на сруб только сухих и больных деревьев за подписью хокима и пронумерованных должным образом. Он также предложил провести всенародный хашар по посадке деревьев. Хокимият готов выступить организатором данной акции.

Начальник ГУВД дал распоряжение на усиление контроля за выездом грузовых автомобилей из города на предмет вывоза древесины.

Также поднимался вопрос об упорядочении деятельности цехов по изготовлению мебели, для этого решено привлечь налоговые органы.

Более того, ГУВД призвало жителей быть более активными и неравнодушными к судьбе города. Рустам Джураев заявил, что с сегодняшнего дня будет введен особый контроль над реагированием органов внутренних дел на жалобы о вырубке деревьев по номеру 102.

«Всех жителей города призываем сразу звонить на этот номер. Мы обязательно среагируем!» — заявил Рустам Джураев.

Более того, Общественный совет будет еженедельно информировать население о статистике ГУВД по числу заявлений по незаконной вырубке.

Председатель Общественного совета Хикмат Абдурахманов. участвовавший во встрече, сообщил на Facebook-странице о предложении и. о. хокима посадить осенью 50 тысяч саженцев. По его словам, Рустам Джураев и Джахонгир Артыкходжаев намерены покончить с незаконным срубом деревьев.