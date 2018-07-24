Государственный налоговый комитет установил минимальный размер суммы для предъявления претензий по результатам камеральных проверок, сообщили «Газете.uz» в ГНК.

Теперь если взыскиваемая сумма в бюджет меньше, чем расходы по ее взысканию, требования не отправляются. Первоначально планируется не отправлять требования, сумма претензий по которым меньше, чем сумма почтовых расходов по их доставке, то есть 5000 сумов.

Такое решение принято, чтобы оправдать расходы по взысканию требований. По итогам изучения выяснилось, что сумма каждой предъявленной претензии за первые полгода по 154,7 тысячи требований (54%) составила менее одного минимального размера заработной платы.

Чтобы исключить дублирование необоснованных требований по итогам камерального контроля они будут направляться только один раз по итогам квартала в единой форме.

По данным ГНК, из направленных в первом полугодии 283,8 тысячи требований не подтвердились 73,2 тысячи требований (26% претензий), из них — 10,7 тысяч (15%) направлены налогоплательщикам от 4 до 7 раз повторно.

Всего размер взысканных налогов в рамках камерального контроля составил 640,8 млрд сумов.

Принято решение распределить функции по камеральным проверкам согласно пороговому размеру годового оборота предприятий между налоговой инспекцией (до 1 млрд сумов), налоговым управлением (свыше 1 млрд сумов) и Государственным налоговым комитетом — по крупным налогоплательщикам (свыше 55 млрд сумов).