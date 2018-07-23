Учеными доказано, что люди, окруженные красивыми предметами и получающие эстетическое удовольствие от окружающих вещей, имеют большую продолжительность жизни. Именно поэтому важно радовать себя хорошим дизайном интерьера и бытовой техники.





Специалисты Artel непрестанно работают над совершенствованием дизайна бытовой техники и улучшением ее внешнего вида, чтобы каждый покупатель испытывал удовольствие даже от простого созерцания бытовой техники компании. Результатом последних исследований стали новые холодильники, разработанные совместно с итальянской компанией QS Group, ведущей свою деятельность уже более сорока лет.





В новой линейке холодильников Artel представлены пять разных цветов: красный, зеленый, белый, металлический и серый. Для максимального удобства, в новых моделях можно перевесить дверь в нужную сторону и настроить дверные полки по своему усмотрению.





Полки внутри выполнены из специального закаленного стекла и могут выдерживать впечатляюще большие веса. Кроме того, в новых холодильниках использован специальный пищевой пластик, являющийся совершенно безопасным для хранения еды, а также экологически чистый хладагент R600, который не разрушает озоновый слой.





Новые двухкамерные холодильники Artel обладают хорошей вместимостью и оптимально подходят для большой семьи. Прекрасная эргономика и специальное расположение полок позволяют разместить в них даже недельный запас продуктов.

Также новые модели Artel оснащены огромным количеством функций, обладают запоминающимся дизайном и расцветкой и полностью адаптированы под жаркий климат Узбекистана.





Холодильники Artel — это эстетическое удовольствие в мире бытовой техники. Приобретая бытовую технику компании, покупатель получает полную бесплатную трехлетнюю гарантию, включающую в себя ремонт и замену деталей.

Для получения гарантийного обслуживания достаточно лишь обратиться в любой из 34 сервисных центров, работающих по всему Узбекистану.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: (+99871) 148−88−88.

Сайт: artelgroup.org

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