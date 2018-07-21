ГУВД Ташкента прокомментировало информацию Правозащитного альянса Узбекистана, который сообщил, что сотрудники ГУВД подвергли пыткам бизнесмена Жахонгира Умарова, заместителя директора СП «Интеграл-инвест», задержанного 22 января за хранение наркотиков.

В своем сообщении ГУВД заявило, что приведенные правозащитниками факты и выводы являются поспешными, и попросило граждан и журналистов «до окончания судебного разбирательства не делать преждевременных выводов».

«На момент задержания у мужчины уже имелись гематомы и царапины на теле, что подтверждается документальными пояснениями самого задержанного», — говорится в сообщении.

В ГУВД добавили, что «все доводы Ж. Умарова будут проверены в установленном порядке судебными органами».

По данным ГУВД, при проведении оперативных мероприятий в офисе Умарова при нем был обнаружен и изъят опий общим весом 10,22 г. По данному факту было возбуждено уголовное дело. В ходе предварительного следствия действия Умарова были квалифицированы по статье 276 ч. 2 п. «а» Уголовного кодекса Узбекистана (незаконные изготовление, хранение, приобретение, провоз или пересылка наркотических средств или психотропных веществ без цели сбыта, совершенные в крупном размере, наказание — ограничение свободы от 3 до 5 лет либо лишение свободы от 3 до 5 лет).