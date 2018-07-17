Сборная Узбекистана по тяжелой атлетике завоевала 13 медалей на молодежном чемпионате мира, прошедшем 7−14 июля в Ташкенте, сообщила Международная федерация тяжелой атлетики (PDF).

Мужская и женская сборные с семью золотыми, тремя серебряными и тремя бронзовыми медалями заняли второе и третье места в общекомандном зачете соответственно.





16-летняя Кумушхон Файзуллаева стала первой в Узбекистане представительницей женского пола — чемпионкой мира по тяжелой атлетике. В весовой категории до 63 кг Файзуллаева стала лучшей среди 15 спортсменов и завоевала две золотые и одну бронзовую медали. В рывке она показала результат 94 кг («бронза»), а в толчке — 120 кг («золото»), подняв в сумме 214 кг («золото»).





В весовой категории до 90 кг Долера Давронова завоевала две золотые медали. В рывке она подняла 97 кг, а в толчке — 128 кг («золото»), в сумме набрав 225 кг («золото»).

Акбар Джураев в весовой категории до 105 кг стал серебряным призером на прошедшем чемпионате. В рывке он поднял 167 кг («серебро»), в толчке — 202 кг («серебро»), в сумме — 369 кг («серебро»).





Среди женщин в весовой категории до 75 кг Турсуной Джабборова завоевала «бронзу». В рывке Джабборова показала результат 96 кг («бронза»), в толчке — 116 кг, в сумме — 212 кг.

Ранее Адхамжон Эргашев в весовой категории до 62 кг завоевал три золотые медали.