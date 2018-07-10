Узбекистанец Адхамжон Эргашев завоевал три золотые медали молодежного чемпионата мира по тяжелой атлетике, проходящего 7−14 июля в Ташкенте.

Как сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета, Адхамжон Эргашев стал лучшим среди 16 спортсменов в весовой категории до 62 кг. В рывке тяжелоатлет показал результат 135 кг, а в толчке — 160 кг, набрав в сумме 295 кг.





Второе место получил Мау Джон Люк из Германии (рывок — 121, толчок — 157), а бронза досталась Кристиану Давиду Валехо из Эквадора (рывок — 127, толчок — 150).

Адхамжон Эргашев в 2016 году уже становился чемпионом мира по тяжелой атлетике среди юношей и девушек до 18 лет на первенстве в Малайзии. Также он завоевал «бронзу» ЧМ в американском Анахайме.