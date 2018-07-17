Министерство юстиции представило на обсуждение проект указа президента о кардинальном улучшении инвестиционного климата в Узбекистане, направленный на устранение бюрократических барьеров и препон в работе с инвесторами, а также укреплению веры в последовательность государственной политики страны.

Унификация законодательства

Документом предусмотрено до конца года разработать проект унифицированного законодательного акта в области инвестиционной деятельности. Сегодня законодательство об инвестиционной деятельности состоит из законов «Об инвестиционной деятельности», «Об иностранных инвестициях», «О гарантиях и мерах защиты прав иностранных инвесторов», «О свободных экономических зонах», «Об инвестиционных и паевых фондах», «О концессиях», «О соглашениях о разделе продукции», а также более 100 подзаконных актов.

«Разброс норм законодательства усложняет его применение и негативно влияет на инвестиционную привлекательность страны, зачастую приводит к правовым коллизиям и нарушает принцип системности», — говорится в документе.

Возмещение ущерба

С 1 августа предлагается внедрить порядок, в соответствии с которым добросовестно действующему инвестору и субъекту предпринимательства возмещается имущественный ущерб, возникший по причине доверия законной силе принятого в отношении них административного акта государственного органа (должностного лица), полагаясь на законную силу которого использовали имущество, совершили сделку или иным образом воспользовались предоставленными выгодами и преимуществами.

С этой же даты, согласно предлагаемому проекту, вопрос отмены или изменения административного акта госоргана (должностного лица), в случаях если это затрагивает законные интересы добросовестного инвестора и субъекта предпринимательства, должен рассматриваться в судебном порядке, за исключением случаев, если его сохранение создает угрозу общественным интересам.

Предсказуемость и законность в изъятии земель

При одобрении проекта документа с 1 сентября принятие решений об изъятии земельных участков для государственных и общественных нужд будет допускаться исключительно после проведения открытого обсуждения с заинтересованными лицами, земельные участки которых планируется изымать, а также оценки выгод и издержек.

Снос жилых, производственных помещений, иных строений и сооружений, принадлежащих физическим и юридическим лицам, при изъятии земельных участков должен быть разрешен после полного возмещения рыночной стоимости недвижимого имущества и убытков, причиненных собственникам в связи с таким изъятием.

Убытки, причиненные физическим и юридическим лицам в результате вынесения незаконного административного акта госоргана (должностного лица), предлагается возмещать государством, в первую очередь за счет внебюджетных средств соответствующих органов.

Предлагается также ввести принцип защиты добросовестного приобретателя, в соответствии с которым запрещается истребование имущества у добросовестно действовавшего лица, если данное лицо приобрело имущество на возмездной основе с соблюдением норм закона без применения последствия недействительности сделок.

Документом конкретизируются случаи, когда допускается изъятие земельных участков для государственных и общественных нужд: предоставление земель для нужд обороны и государственной безопасности, охраняемых природных территорий, создания свободных экономических зон; необходимость выполнения обязательств, вытекающих из международных договоров; обнаружение и разработка месторождения полезных ископаемых; строительство (реконструкция) автомобильных и железных дорог, аэропортов, аэродромов, объектов железнодорожного транспорта, мостов, метрополитена, тоннелей, объектов энергосистем и линий электропередачи, линий связи, объектов космической деятельности, магистральных трубопроводов, инженерно-коммуникационных сетей; исполнение генеральных планов населенных пунктов в части строительства объектов за счет средств госбюджета и в других случаях, прямо предусмотренных законами и актами президента.

Документом предлагается внедрить с 1 октября новые механизмы предоставления земельных участков для осуществления инвестиционной деятельности:

долгосрочная аренда земельного участка несельскохозяйственного назначения на срок до 50 лет, но не менее срока, указанного в заявлении, для реализации инвестиционных проектов;

реализация права постоянного владения земельными участками для строительства объектов недвижимости (гостиницы, торговые объекты, культурно-развлекательные комплексы, объекты бытового обслуживания, строительство образовательных учреждений, медицинских организаций, дорожной инфраструктуры и другие).

Упрощение регистрации предприятий

Предлагается отменить требования по обязательному участию иностранного юридического лица в качестве участника предприятия с иностранными инвестициями, как и требования об обязательном наличии в уставном капитале АО доли иностранного инвестора.

Минимальный размер уставного фонда акционерного общества предусмотрено снизить до 100 млн сумов, минимальной доли иностранных инвестиций в уставном фонде предприятия с иностранными инвестициями — с 30% до 15%, минимальный размер уставного фонда предприятия с иностранными инвестициями — с 600 млн до 400 млн сумов, размер госпошлины за регистрацию предприятий с иностранными инвестициями — в три раза.

Планируется предоставить иностранным физическим лицам право непосредственно выступать в качестве учредителя (участника) предприятия с иностранными инвестициями.

Намечено усовершенствовать порядок аккредитации и деятельности представительств иностранных коммерческих организаций на территории Узбекистана, в том числе увеличить срок аккредитации до пяти лет.

Кроме того, предусмотрено отметить обязательный порядок заключения экспортных контрактов на плодоовощную продукцию по ценам не ниже цен, опубликованных «Узагроэкспортом», а также осуществления таможенного оформления плодоовощной продукции, проводимого без заключения экспортного контракта, на основании инвойса, по ценам не ниже цен, указанных на сайте «Узагроэкспорта».

"Почетный гражданин"

Проектом указа предлагается предоставить право иностранным гражданам и лицам без гражданства, инвестировавшим в Узбекистан не менее 200 тысяч долларов США в виде приобретения объектов жилой недвижимости, получать вид на жительство для проживания в Узбекистане в упрощенном порядке.

При приобретении акций и долей хозяйственных обществ, а также создании иностранного предприятия, предлагается выдавать многократную визу сроком до трех лет с возможностью неограниченного количества продления срока их действия без необходимости выезда с территории Узбекистана.

Иностранным лицам, внесшим значительные инвестиции в приоритетные сферы экономики Узбекистана, предложено присваивать статус «Почетного гражданина».

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