По итогам первого полугодия 2018 года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в Узбекистане составила 1,609 млн сумов, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 21,4%, сообщил Государственный комитет по статистике.

Номинальная начисленная зарплата включая надбавки к зарплате, вознаграждения, выплаты стимулирующего характера, компенсационные выплаты и оплату за неотработанное время, а также удерживаемый с физических лиц налог на доходы, отчисления на социальное страхование и в профсоюзный фонд.

Анализ зарплат по видам экономической деятельности

Образование: в 21533 учреждениях работают 999,2 тысячи человек (удельный вес в общей численности работников по республике — 38,6%), фонд начисленной заработной платы — 7 трлн 496,1 млрд сумов (30%), среднемесячная номинальная начисленная зарплата — 1 млн 250,4 тысячи сумов (рост — 15,2%);

в 21533 учреждениях работают 999,2 тысячи человек (удельный вес в общей численности работников по республике — 38,6%), фонд начисленной заработной платы — 7 трлн 496,1 млрд сумов (30%), среднемесячная номинальная начисленная зарплата — 1 млн 250,4 тысячи сумов (рост — 15,2%); Промышленность: в 614 предприятиях работают 451,6 тысячи человек (17,5%), фонд заработной платы — 6 трлн 621,5 млрд сумов (26,5%), среднемесячная начисленная зарплата — 2 млн 443,6 тысячи сумов (+30,2%);

в 614 предприятиях работают 451,6 тысячи человек (17,5%), фонд заработной платы — 6 трлн 621,5 млрд сумов (26,5%), среднемесячная начисленная зарплата — 2 млн 443,6 тысячи сумов (+30,2%); Здравоохранение и предоставление социальных услуг: в 1422 учреждениях работают 428,2 тысячи человек (16,6%), фонд заработной платы — 2 трлн 719,4 млрд сумов (10,9%), среднемесячная начисленная зарплата — 1 млн 58,5 тысячи сумов (+16,8%);

в 1422 учреждениях работают 428,2 тысячи человек (16,6%), фонд заработной платы — 2 трлн 719,4 млрд сумов (10,9%), среднемесячная начисленная зарплата — 1 млн 58,5 тысячи сумов (+16,8%); Сфера перевозок и хранения: в 204 организациях работают 115 тысяч человек (4,4%), фонд заработной платы — 1 трлн 481,9 млрд сумов (5,9%), среднемесячная начисленная зарплата — 2 млн 148,3 тысячи сумов (+22,1%);

в 204 организациях работают 115 тысяч человек (4,4%), фонд заработной платы — 1 трлн 481,9 млрд сумов (5,9%), среднемесячная начисленная зарплата — 2 млн 148,3 тысячи сумов (+22,1%); Сфера финансов и страховой деятельности: в 138 учреждениях работают 67 тысяч человек (2,6%), фонд заработной платы — 1 трлн 228,3 млрд сумов (4,9%), среднемесячная начисленная зарплата — 3 млн 54,9 тысячи сумов (+25,4%).

Среднемесячная номинальная начисленная зарплата в финансовой и страховой деятельности на 89,9% превышала среднереспубликанский уровень, в сфере информации и связи — на 88,3%, в промышленности — на 51,9%, в перевозках и хранении — на 33,5%.

Ниже среднереспубликанского уровня она была в сфере здравоохранения и предоставления социальных услуг — на 34,2%, услуг по проживанию и питанию — на 28,8%, образования — на 22,3%.

Наибольший рост номинальной начисленной зарплаты наблюдался в сферах информации и связи — 32,9%, промышленности — 30,2%, строительства — 26,4%, финансовой и страховой деятельности — 25,4%.

В разрезе регионов наивысший уровень среднемесячной начисленной зарплаты отмечен в Ташкенте — 2 млн 252,1 тысячи сумов (140% среднереспубликанского показателя), в Навоийской области — 2 млн 153 тысячи сумов (133,8%) и в Ташкентской области — 1 млн 768,5 тысячи сумов (109,9%). Самый низкий показатель — в Наманганской области — 1 млн 263,3 тысячи (78,5%) и Самаркандской области — 1 млн 273,6 тысячи сумов (79,2%).