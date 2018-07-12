Пятьдесят пять человек без определенного места жительства получили паспорта в Центре реабилитации ГУВД Ташкента, сообщила пресс-служба управления. Всего документы для получения паспортов оформлены на 184 человек.
Обладателей паспортов поздравили начальник Главного управления миграции и оформления гражданства полковник Бадриддин Шорихсиев и заместитель начальника ГУВД полковник Дониёр Ташходжаев.
Ранее ГУВД обращалось с призывом к неравнодушным жителям оказать помощь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. На просьбу управления откликнулись хокимият Ташкента и христианская организация «Сестры Матери Терезы». Хокимият привез одежду, постельные принадлежности, средства гигиены, продукты питания и две стиральные машинки. Представители христианской организации принесли одежду и пообещали делать это регулярно — раз в неделю.
Несмотря на бурные обсуждения в социальных сетях, обычные граждане не проявили активности в помощи обездоленными, отмечают в пресс-службе ГУВД.
«Лицам, оставшимся без крова и средств к существованию, необходима поддержка в их стремлении вернуться к нормальному образу жизни. В первую очередь, это содействие в трудоустройстве, оказание моральной и психологической поддержки. Если есть энтузиасты, готовые провести в Центре культурно-массовые мероприятия — концерты, литературные вечера, мини-спектакли, а также психологические тренинги, как индивидуальные, так и групповые, ГУВД Ташкента будет радо предоставить вам такую возможность», — говорится в сообщении.
Центр по реабилитации примет для подопечных одежду — мужскую и женскую новую или ношеную, но в хорошем состоянии, средства гигиены (мыло, шампунь, стиральный порошок, зубную пасту и щетки, расчески, полотенца), продукты питания с длительным сроком хранения (крупы, соль, сахар, растительное масло
Адрес центра: Ташкент, Яшнабадский район, ул. Чашма, 3. Телефоны: 367−07−08 — начальник центра Одил Батыров, 290−04−75 — заместитель начальника центра Шухрат Баратов.
Лилия Сурис
У многих людей есть вещи но нет времени их куда то везти. Надо определить места в каждой махалле удобные для людей куда можно принести вещи. к примеру у нас на мусоросборнике куда ходят все жители всегда очень чисто и работает очень ответственный парень. несколько раз выносила вещи в чистых пакетах и оставляла у дверей их домика. но не везде конечно такой порядок и такие ответственные люди. надо определить места удобные для жителей и вывесить обьявления у супермаркетов.в тсж. у подьездов. при разборе гардеробов есть вещи уже ненужные а не у всех есть желание везти это куда то продавать
Archi Uz
Отличная новость!
Ilham Eminov
У этих людей нет проблем с одеждой, одежду они собирают в пунктах сбора мусора (где люди оставляют свои не нужные вещи), у них проблемы с регулярным питанием, с лекарствами (многие бездомные болеют). гигиеной. Городскому хокимияту нужно организовать для них бесплатные ночлежки (что бы зимой не замерзли) с санузлами, также нужно организовать пункты раздачи бесплатного питания. Кто то может возразить а за что для них все это делать, за то что многие из них свое время работали и приносили пользу городу, а сейчас оказались в силу разных обстоятельств на улице.
Muzafar Abdurahmanov
Просто Молодцы без коментарий!
Ekaterina Kozlova
Могли бы и в махаллях пунткты сбора помощи организовать. Они как никак с хокимиятами связаны, и все жители знают, где находится их центры маххали.