Пятьдесят пять человек без определенного места жительства получили паспорта в Центре реабилитации ГУВД Ташкента, сообщила пресс-служба управления. Всего документы для получения паспортов оформлены на 184 человек.

Обладателей паспортов поздравили начальник Главного управления миграции и оформления гражданства полковник Бадриддин Шорихсиев и заместитель начальника ГУВД полковник Дониёр Ташходжаев.





Ранее ГУВД обращалось с призывом к неравнодушным жителям оказать помощь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. На просьбу управления откликнулись хокимият Ташкента и христианская организация «Сестры Матери Терезы». Хокимият привез одежду, постельные принадлежности, средства гигиены, продукты питания и две стиральные машинки. Представители христианской организации принесли одежду и пообещали делать это регулярно — раз в неделю.

Несмотря на бурные обсуждения в социальных сетях, обычные граждане не проявили активности в помощи обездоленными, отмечают в пресс-службе ГУВД.





«Лицам, оставшимся без крова и средств к существованию, необходима поддержка в их стремлении вернуться к нормальному образу жизни. В первую очередь, это содействие в трудоустройстве, оказание моральной и психологической поддержки. Если есть энтузиасты, готовые провести в Центре культурно-массовые мероприятия — концерты, литературные вечера, мини-спектакли, а также психологические тренинги, как индивидуальные, так и групповые, ГУВД Ташкента будет радо предоставить вам такую возможность», — говорится в сообщении.

Центр по реабилитации примет для подопечных одежду — мужскую и женскую новую или ношеную, но в хорошем состоянии, средства гигиены (мыло, шампунь, стиральный порошок, зубную пасту и щетки, расчески, полотенца), продукты питания с длительным сроком хранения (крупы, соль, сахар, растительное масло и т. п. ), для организации досуга — настольные игры и книги.

Адрес центра: Ташкент, Яшнабадский район, ул. Чашма, 3. Телефоны: 367−07−08 — начальник центра Одил Батыров, 290−04−75 — заместитель начальника центра Шухрат Баратов.