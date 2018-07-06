Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в сопровождении Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева посетил международный финансовый центр «Астана», сообщила пресс-служба главы государства.





Деятельность центра налажена на основе опыта международных финансовых институтов. Для участников центра будут предусмотрены налоговые льготы сроком до 50 лет, упрощенные визовый, валютный режимы и другие преференции.





Сегодня во дворце Независимости состоится торжественное мероприятие, посвященное 20-летию города Астаны.