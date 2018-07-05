Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на видеоселекторном совещании 4 июля подверг критике состояние работы с молодежью и обеспечение ее занятостью, сообщило УзА.

Образованный год назад во имя благих целей Союз молодежи не уделяет достаточного внимания адресной и системной работе с молодежью и решению ее проблем. При проведении союзом некоторых мероприятий допускаются излишняя помпезность и поверхностность, отметил глава государства.

Большинство руководителей четырех секторов на местах не занимаются активно вопросами молодежи. Неудовлетворительной остается деятельность органов внутренних дел, махаллей, других общественных организаций и образовательных учреждений в этом направлении. До сих пор остаются вакантными должности заместителей хокимов и заместителей начальников районных отделов внутренних дел по вопросам молодежи, перечислил президент.

Из 17,5 тысячи преступлений, совершенных за полугодие, почти 31% пришелся на долю молодежи. 11 тысяч из 22 тысяч лиц, совершивших преступления, — представители молодежи. Этот показатель остается высоким в Андижанской, Бухарской, Самаркандской, Ферганской областях и городе Ташкенте.

В Кашкадарьинской области 70% молодых людей, совершивших преступления, — это не учащаяся и не работающая молодежь. Этот показатель в Андижанской области составляет 57%, в Сурхандарьинской области — 43%, в Джизакской области — 42%.

Не удается достичь снижения уровня преступности среди учащихся колледжей и школ. С начала года различные преступления совершил 371 учащийся. В Сырдарьинской, Джизакской, Наманганской и Самаркандской областях резко увеличилось число преступлений среди учащихся колледжей. Преступления среди школьников в основном приходятся на долю Джизакской, Навоийской, Бухарской, Сырдарьинской, Ферганской областей и Каракалпакстана.

В Хорезмской, Андижанской, Наманганской, Кашкадарьинской и Ташкентской областях несовершеннолетними были совершены убийства.

В Ташкенте с начала года выявлено около 1700 несовершеннолетних из других областей страны, которые остались без присмотра и надзора, 500 из них являются школьниками, 670 — учащимися колледжей.

Шавкат Мирзиёев поручил Союзу молодежи, МВД, Генпрокуратуре, министерствам народного и высшего и среднего специального образования разработать конкретные предложения по улучшению работы с молодежью и резкому снижению преступности. Он также отметил необходимость коренного пересмотра деятельности спортивно-воспитательных лагерей для несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете.

Корень проблем, в том числе преступности среди молодежи, зачастую кроется в безработице, подчеркнул глава государства. По стране проведено свыше 1700 ярмарок вакансий, но на них трудоустроено всего 5% участников. За последний год на долгосрочные заработки за рубеж уехали 509 тысяч молодых людей.

«Необходимо внедрить абсолютно новую систему по обеспечению занятости молодежи», — сказал глава государства. На решение этой проблемы направлена недавно принятая Государственная программа «Молодежь — наше будущее».

«Если мы не будем заниматься воспитанием детей, ежедневно контролировать их действия, давать образование, обучать профессиям, приобщать к труду, обеспечивать достойной работой, сложно будет защитить их от вредных воздействий», — сказал Шавкат Мирзиёев.

На совещании также рассматривались проблемы, связанные с увеличением числа ранних браков и родов среди несовершеннолетних девушек. Комитету женщин, Научно-практическому исследовательскому центру «Оила» и другим структурам поручено критически пересмотреть методы работы и определить действенные меры по изменению ситуации.