Сенат Олий Мажлиса Узбекистана на 15-м пленарном заседании в четверг одобрил закон «О противодействии экстремизму», сообщает корреспондент «Газеты.uz».

Закон направлен на обеспечение безопасности личности, общества и государства, защиту конституционного строя, территориальной целостности Узбекистана, сохранение мира, межнационального и межрелигиозного согласия между гражданами.

При разработке закона учитывался опыт зарубежных стран. В нем предусмотрены базовые понятия, принципы и основные направления противодействия экстремизму, круг органов, осуществляющих деятельность в данной сфере, и их полномочия, меры противодействия экстремизму, а также ответственность за осуществление экстремистской деятельности.

Законом определены порядок и механизмы признания организаций экстремистскими и их запрещения. Признание организации экстремистской и ее ликвидация, согласно закону, осуществляются только Верховным судом на основании заявления генерального прокурора.

В выступлениях сенаторов отмечалось, что закон будет способствовать повышению правового сознания и правовой культуры населения, формированию в обществе нетерпимости к экстремизму, своевременному предупреждению, выявлению и пресечению правонарушений, обеспечению принципа неотвратимости ответственности и реализации международных общепризнанных норм и стандартов.

Проект закона был разработан в соответствии с распоряжением президента Шавката Мирзиёева по реализации Конвенции Шанхайской организации сотрудничества по противодействию экстремизму.

На заседании сенаторам впервые были вручены планшетные компьютеры для исключения бумажной волокиты и повышения эффективности их работы.