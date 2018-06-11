За пять месяцев с начала года административные суды рассмотрели свыше 8500 дел, вытекающих из публично-правовых отношений. Восстановлены права более 6100 граждан, сообщил «Газете.uz» официальный представитель Верховного суда Узбекистана Азиз Абидов.

За отчетный период административные суды в отношении более 184,6 тысячи лиц рассмотрели свыше 150,3 тысячи дел о правонарушениях, предусмотренных Кодексом об административной ответственности.

При этом в отношении почти 128 тысяч лиц назначены административные взыскания в виде штрафа, лишения специального права, административного ареста и выдворения за пределы Узбекистана.

За истекший период административные суды рассмотрели около 27 тысяч дел в отношении более 27,1 тысячи лиц о правонарушениях, связанных с управлением транспортными средствами в состоянии опьянения и уклонением водителей от освидетельствования на состояние опьянения.

Из них в отношении более 2800 лиц применено взыскание в виде административного ареста, а более 21,5 тысячи лиц лишены права управления транспортным средством.